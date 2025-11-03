Mundo
Ver día anteriorLunes 3 de noviembre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/11/03. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Mundo/Destruyen colonos otros 3 mil olivos en Cisjordania/
A nterior
S iguiente
 
Destruyen colonos otros 3 mil olivos en Cisjordania
 
Periódico La Jornada
Lunes 3 de noviembre de 2025, p. 31

Madrid. La agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Medio Oriente (Unrwa) informó ayer que en octubre los colonos israelíes destruyeron unos 3 mil olivos en Cisjordania reocupada y se registraron al menos 155 ataques desde que empezó la actual temporada de cosecha, en agosto.

La ola de violencia desencadenada por los colonos contra los agricultores cisjordanos provocó que octubre se encamine a convertirse en el mes más violento desde que la agencia comenzó a investigar los ataques en 2013. En total, desde agosto, colonos y el ejército israelí son responsables de la destrucción y los daños de 37 mil 237 olivos, añadió la Unrwa.

A nterior
S iguiente