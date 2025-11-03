Europa Press

Periódico La Jornada

Lunes 3 de noviembre de 2025, p. 31

Madrid. La agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Medio Oriente (Unrwa) informó ayer que en octubre los colonos israelíes destruyeron unos 3 mil olivos en Cisjordania reocupada y se registraron al menos 155 ataques desde que empezó la actual temporada de cosecha, en agosto.

La ola de violencia desencadenada por los colonos contra los agricultores cisjordanos provocó que octubre se encamine a convertirse en el mes más violento desde que la agencia comenzó a investigar los ataques en 2013. En total, desde agosto, colonos y el ejército israelí son responsables de la destrucción y los daños de 37 mil 237 olivos, añadió la Unrwa.