▲ Glenn Close, Sarah Paulson, Teyana Taylor, Kim Kardashian, Niecy Nash y Naomi Watts durante el estreno de All’s Fair en París. Foto Hulu

Afp

Periódico La Jornada

Lunes 3 de noviembre de 2025, p. 8

París. All’s Fair, la nueva creación de Ryan Murphy, se estrena mañana en Disney+ con un elenco femenino de lujo encabezado por Glenn Close, Kim Kardashian, Naomi Watts y Sarah Paulson.

Los tres primeros episodios estarán disponibles desde el estreno, y los siete restantes se lanzarán semanalmente cada martes.

Rodada en Los Ángeles, la serie sigue a seis abogadas especializadas en derecho de familia que abandonan un bufete dominado por hombres para crear su propio despacho, dedicado a defender a mujeres en proceso de divorcio.

Kim Kardashian interpreta a Allura Grant, personaje principal y cofundadora del bufete. Es su segundo papel importante tras su aparición en la temporada 12 de American Horror Story: Delicate.

El rol parece hecho a su medida. La empresaria y estrella de la moda lleva seis años estudiando derecho y espera actualmente los resultados del examen del Colegio de Abogados de California.

Glenn Close encarna a Dina Standish, mentora del grupo, mientras Naomi Watts es Liberty Ronson, abogada británica.

En tanto, Teyana Taylor interpreta a Milan, joven recluta, y Sarah Paulson da vida a Carrington Lane, la antagonista.

Sororidad

La serie aborda temas como la sororidad y “el apoyo entre mujeres cuando están en su punto más bajo”, explicó Kim Kardashian durante una conferencia de prensa celebrada a finales de octubre en París.