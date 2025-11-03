▲ Catherine Corcoran también acusó a los productores de Terrifier de incumplimiento de contrato. Foto Fotograma de la cinta de Damien Leone

Europa Press

Lunes 3 de noviembre de 2025, p. 7

Madrid. Catherine Corcoran, la actriz cuya salvaje y brutal muerte en Terrifier (2016) ayudó a convertir la franquicia en un éxito, demandó a su director, Damien Leone, y a los productores de la película por incumplimiento de contrato, malas condiciones laborales y acoso sexual.

“Si no hubiera sido por la disposición de Corcoran a asumir un riesgo en esta producción y aceptar recibir su compensación al final, la serie no existiría, ya que de otro modo no podría haberse hecho con un presupuesto tan reducido. Cuando llegó el momento de pagar lo que se le debía, los productores eligieron engañarla. Esta injusticia debe ser reparada”, alega Devin McRae, abogado de Corcoran, en el texto de la demanda recogido por The Hollywood Reporter.

Según informa el medio, la demanda se presentó hace una semana en un tribunal federal de California, iniciando un proceso legal que evaluará si Corcoran no recibió la parte de beneficios que le correspondía. Asimismo, en el pleito también se alegan condiciones de trabajo extremas, incumplimiento del pacto de SAG-AFTRA y acoso sexual en el set por parte del productor Phil Falcone, quien la fotografió desnuda sin su consentimiento mientras se encontraba atrapada en una plataforma de efectos especiales.

El pleito argumenta que “la naturaleza de bajo presupuesto de la producción también se proyectó en las condiciones de trabajo en el set, incluyendo largas jornadas a temperatura bajo cero en edificios en ruinas, todos sin calefacción y algunos incluso sin baños. Los denominados ‘efectos prácticos’ que consiguieron que Terrifier fuese tan impactante en pantalla incluían que el director colocara sobre la piel de Corcoran prótesis con heces de rata reales y le tapara la boca con cinta adhesiva auténtica”, prosigue.

“Además, al crear el molde de silicona para el cuerpo de Corcoran, los productores de la película le exigieron tumbarse desnuda sobre un trozo de madera contrachapada mientras estaba cubierta con silicona líquida de secado rápido”, añade.

“Sin embargo, el proceso se realizó de manera incorrecta y la silicona se secó, pegando prácticamente a Corcoran a la madera contrachapada, lo que obligó a someterla a un largo y doloroso procedimiento para retirar la silicona de su cuerpo. Para empeorar la situación, Falcone tomó numerosas fotografías del cuerpo desnudo de Corcoran mientras permanecía pegada a la madera, sin su consentimiento”, sentencia el documento.