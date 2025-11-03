▲ La lírica de Guillermo Briseño es reconocida por su riqueza y su capacidad para retratar la vida urbana, el desencanto político, el amor y la resistencia. Foto cortesía de Teatros CDMX

Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Lunes 3 de noviembre de 2025, p. 6

El compositor, pianista, cantante, poeta y escritor Guillermo Briseño celebrará 80 años de vida y 66 de rocanrolear con las puertas abiertas del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris en el concierto ¡Apaga la pinche luz!, cuyo título alude a uno de sus icónicos temas, el cual es favorito de la escritora Elena Poniatowska.

El inusual espectáculo “es un acto de amor” que conectará a los presentes con el festejado el 30 de noviembre a las 18 horas en el recinto de Donceles, donde con entrada gratuita resonará su legado musical por medio de un esmerado repertorio. A la gran fiesta asistirán diversos invitados, amigos, colegas, así como alumnos y profesores de la Escuela de Música del Rock a la Palabra, instancia académica fundada y dirigida por el mismo Briseño, la cual, a su vez, se encamina hacia su aniversario 20.

La iniciativa para preparar un festejo musical, explicó Guillermo Briseño a La Jornada, fue a petición de su familia, que impulsó al poeta y escritor a crear un espectáculo de aniversario “con todos los que aprecian la música del mentado Briseño; me convencieron de que tenía que festejar, pero tocando”.

Y con claridad el maestro aseguró que siempre va adonde lo inviten: “pueden ser unos trabajadores en huelga, campesinos en busca de que no los asesinen o un teatro proveniente de redes de alguna universidad o de las instituciones de cultura y de estas últimas lo que esperaría y necesito que hagan es que me paguen para poder vivir”.

Y agregó: “esto se pone contradictorio porque es mi cumpleaños y yo no voy a cobrar por celebrar. No lo hago para que la gente venga, sino para que quienes asistan no tengan que pagar por venir a un festejo. Imagínate cobrar, es como de mercenario, de muy mal gusto. Eso sí, será una gran fiesta”.

Briseño estará acompañado por su banda, conformada por Ángel Rodríguez (bajo), Gabriel Arango (batería), Eduardo Vázquez (batería), Felipe Antonio Souza (guitarra) y Leonardo Briseño (guitarra); las voces de Las Sirenas, así como de amigos entrañables e invitados especiales.

“Ha sido difícil decidir qué tocar, porque hay muchas más canciones de las que caben en una presentación y, por supuesto, la selección es buena, no es presunción, pero algo que sí puedo confesar es que me conmueve hacerlo y todos mis temas son hechos con mi mejor voluntad. Pero es cierto que no todo lo que hecho en mi vida satisface eso y hay cosas que no me gustan tanto”, explicó el músico, egresado de ingeniería química de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Briseño, figura imprescindible del rock y la canción en México, desafiará la nostalgia y encenderá el presente en un concierto inolvidable donde resonarán el rock y el blues indómitos, vibrantes e irrepetibles. “Me parece que la celebración más justa será tocando y al hacerlo lindo y emocionante correspondo a la generosidad que me dispensan las personas”.