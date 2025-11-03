Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Lunes 3 de noviembre de 2025, p. 27

Pese a un escenario menos optimista, México sigue siendo una economía apetitosa para los capitales y las empresas que participan en el mercado bursátil mexicano continuarán con sus planes de inversión.

Si bien las emisoras que cotizan en bolsa advierten en sus reportes financieros al público inversionista que factores de riesgo como una desaceleración económica, inflación, incrementos en impuestos, cambios de políticas públicas, restricciones en la transferencia de divisas, así como otras circunstancias económicas, legales, fiscales, políticas o sociales afectan sus negocios, se mantienen las decisiones de inversión en el país.

Por ejemplo, Fomento Económico Mexicano (Femsa) es optimista, pues de acuerdo con Jose Antonio Fernández Garza-Lagüera, director general de la empresa, “continuamos invirtiendo más de mil millones de dólares cada año en gastos de capital en México. Aunque algunas de nuestras apuestas internacionales a largo plazo son muy atractivas, México seguirá desempeñando un papel fundamental en la generación de valor de Femsa en el futuro previsible”.

Arca Continental, por su parte, identificó riesgos para la compañía, dedicada a la producción, distribución y venta de bebidas, debido a los cambios de regulación en el país y la revisión del T-MEC. No obstante, aseguró que, de cara al cierre del año, “continuará fortaleciendo su presencia en todos los canales, impulsando la generación de valor para sus grupos de interés e innovando de manera sostenible para asegurar el crecimiento a largo plazo”.