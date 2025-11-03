Daniel López Aguilar

Lunes 3 de noviembre de 2025, p. 4

Mardonio Carballo (Chicontepec, Veracruz, 1974) transita por un territorio que es a la vez físico y literario, donde las palabras se convierten en hojas, los poemas en flores y el pensamiento en viento que acaricia la tierra.

Poeta, editor, activista y director de Justicia Tv, el canal del Poder Judicial de la Federación, ha hecho del lenguaje un instrumento de resistencia y del libro un espacio compartido.

Sus más recientes publicaciones, Ni xochitl ni kuikatl: La canción de las flores (2023) y Chén che re: Un libro habitado por el polen (2024), reflejan esta vocación: textos en náhuatl, español e inglés, donde la ilustración es una extensión del poema, no mero ornamento.

Ambas fueron reconocidas recientemente en los International Latino Book Awards 2025: la primera obtuvo medalla de oro en la categoría de mejor traducción de español a inglés (no ficción), mientras la segunda recibió la plata en el Premio Juan Felipe Herrera a la mejor obra de poesía de un autor bilingüe.

Sobre este reconocimiento, Carballo señaló en entrevista con La Jornada: “Lo importante es que estos premios ponen a las lenguas indígenas en sincronía con el concierto universal de la literatura. Los dedico a los migrantes, especialmente a los indígenas invisibilizados en Estados Unidos. Uno nace en un lugar por accidente y tiene derecho a emigrar para realizar sus sueños; la migración debería ser por elección, no por expulsión”.

Chén che re (Nauyaka Producciones y Ediciones, y Secretaría de Cultura de Veracruz), ilustrado por Mauricio Gómez Morin, se distingue por sus múltiples capas.

El poeta describió sus poemas como “cuates o mellizos”: cada uno tiene dos versiones originales, en náhuatl y castellano, que se retroalimentan. Arturo Arias, crítico literario y novelista, “llama a este proceso transcreación”: una traducción que es también creación, donde cada composición se despliega en espejos lingüísticos.

La versión en inglés, cuidada por Adam W. Kuhn, conserva la fuerza poética del original. “Ser nuestro propio traductor es una creación doble”, señaló Carballo. “Los poemas cuates se parecen, se complementan y se distinguen; reflejan la complejidad del mundo y del lenguaje.