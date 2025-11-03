Omar González Morales

El libro Turismo de terror (Grijalbo), escrito por Andy Robinson, es una colección de reflexiones sobre las consecuencias que la industria de los viajes masivos. Al abordar temas como gentrificación, cambios y robo de conceptos culturales y desplazamiento forzado lleva al lector a reflexionar sobre las consecuencias de ser “ciudadanos del mundo”.

En entrevista con La Jornada, el escritor explicó la necesidad de repensar la forma en la que el turismo cambia el mundo y cómo éste modifica sociedades enteras: “La idea del libro se me ocurrió durante la pandemia de covid-19. Estaba en mi casa en Barcelona, urbe que ha apostado mucho por el turismo, postura que generó mucha polémica, porque, a pesar de que es un modelo bien hecho, ‘ha hecho que pierda su identidad’, según los habitantes”, comentó el escritor.

Compuesto por una decena de textos, el libro nació como una forma de repensar cómo las necesidades de los viajeros afectan a los locales. En su trabajo para el diario La Vanguardia, Andy Robinson viajó a destinos turísticos para analizar su impacto en las culturas locales.

“La introducción se enfoca en los aeropuertos, en especial en el de Barajas. Estos recintos fungen como microcosmos del capitalismo; ahí se ve un claro ejemplo de desigualdad extrema.