Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Lunes 3 de noviembre de 2025, p. 2

La antología crítica Pensar el siglo XXI desde el territorio-red zoque abre la puerta a entender “la gran transformación que estamos viviendo los pueblos indígenas”, y aporta reflexiones sobre cómo las ciencias sociales pueden servir a los procesos de descolonización, explicó uno de sus autores, el historiador Fortino Domínguez Rueda.

En entrevista con La Jornada, el investigador y académico remarcó que su propuesta no es quedarse en la creencia de “que el indígena sólo es rural o analfabeta, que pasa todavía, pero no es un absoluto; más bien, se trata de entender la diversidad y empezar a ver, por ejemplo, la diversidad sexual de los pueblos originarios en las ciudades”.

El volumen reúne una selección de artículos escritos por la socióloga Josefa Sánchez Contreras, el comunicador Fermín Ledesma Domínguez y Fortino Domínguez, publicados durante una década en revistas independientes, en La Jornada y su suplemento sobre temas indígenas, La Ojarasca, así como en otros medios como Este País, Camino al andar, Radio Zapatista y Avispa Midia, y en publicaciones científicas nacionales y extranjeras.

Será presentado mañana a las 18 horas en la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas Samir Flores Soberanes (avenida México-Coyoacán 343, colonia Xoco), con la participación de Luis Hernández Navarro y Raúl Romero Gallardo.

Domínguez Rueda dijo que los autores “trabajamos en universidades, somos profesores, etcétera, pero al mismo tiempo creemos que es muy importante empezar a tejer esos lazos con las comunidades y descolonizar la academia”.

El título aborda temas como crisis climática, cosmogonía e historia binnizá, Sergio Checo Valdez y el mural de Taniperla, colonialismo energético, resistencias desde el Sur global, rituales neoindigenistas del Estado mexicano, racismo, derecho al territorio, explotación minera, extractivismo, cine indígena para la defensa del territorio, los Diálogos de San Andrés Sacamch’en, autonomía, el significado del maíz entre los zoques, la criminalización de la siembra, diáspora zoque y covid-19.

El intelectual zoque, desplazado a la ciudad de Guadalajara, añadió que el volumen es una suerte de “cápsula para las nuevas generaciones” en vistas de que “van a tener que seguir luchando como nosotros. Decirles: ‘aquí les dejamos un espejo, ni siquiera es que sea la realidad o la verdad completa, sino nuestra posición, cómo lo estamos creando’, así trasciende a la academia y está pensando en la autonomía de los pueblos y cómo levantamos la vida en este contexto de crisis”.