a no violencia hacia los animales y el animalismo no son lo mismo. ¿Qué lugar darle entonces a la añeja fiesta de los toros? ¿Dónde está colocada hoy políticamente la tauromaquia y su fuerte vínculo con la derecha? El animalismo es una bandera de la izquierda que admite humanizar a los animales de compañía, sin sangre pero con otra forma de dominación, en tanto que la sociedad acepta N procesos de violencia pero rechaza lo que se visibiliza en una plaza de toros”, señala Edurne Uriarte, licenciada en sociología por la UNAM, con formación en historia y divulgación de las ciencias, que trabaja en la UNAM desde hace 12 años en la documentación de colecciones universitarias. Su publicación más reciente sobre las colecciones de la universidad es el artículo “Las colecciones naturales como un elemento de memoria y patrimonio nacional”, dentro del libro Memoria y políticas culturales. Procesos globales, conflictos locales, de la UAM-I.

“Sin trayectoria política en mi familia –añade– hace años me interesé en el análisis y en las ideas, por lo que sin una tradición familiar de izquierda llegar a esos espacios de opinión resultó doblemente difícil. Para mí lo importante es reconocer la ignorancia y aproximarme creativamente a las infinitas posibilidades de conocimiento que aporta la sociología para aplicarlas en la lectura de mi sociedad. Esto me parece indispensable en espacios de certidumbre como el animalismo, una aplanadora cultural y política frente a realidades culturales como la fiesta de toros y, en general, para entender la milenaria relación del ser humano con los animales.

“La sociedad –prosigue Edurne– está fundamentada en procesos de dominación. Eso no significa simplemente aceptar sino cuestionarnos y entender qué queremos transformar y qué papel juega esta dominación sobre la naturaleza y sobre nosotros mismos. Si la tauromaquia va a morir que muera dignamente y no a manos de quienes asumen un papel de superioridad moral sin medir las implicaciones. Antes, los domingos eran de toros en la plaza y en las casas. Hoy, la sociedad se ha vuelto la tumba de la fiesta por su condición sangrienta y anticuada, en medio de unos valores estetizados, sin suficiente comprensión de este tipo de fenómenos culturales.