n el corazón de capital italiana se levanta imponente una de las maravillas arquitectónicas más reconocidas del mundo antiguo: el Coliseo. Conocido originalmente como Anfiteatro Flavio, esta impresionante construcción de piedra y mármol fue inaugurada en el año 80 dC, bajo el mandato del emperador Tito, para convertirse en el escenario principal de espectáculos que combinaban el poder político con la sed de entretenimiento del pueblo.

Se vislumbra desde lejos, de tal manera que al estar de frente una especie de vértigo se apodera del visitante. Entrar requiere de considerables dosis de paciencia, tan sólo para adquirir las entradas. Ya adentro, es posible tomar una pausa entre los lugares para espectadores, como lo hacían siglos atrás, para observar con detenimiento las ruinas y tal vez hacer un ejercicio de memoria cinematográfica. Inolvidables son las escenas llevadas a la gran la pantalla de los espectáculos en que los romanos disfrutaban de las luchas entre fieras y hombres.

Tiene una capacidad para 50 mil espectadores y era punto de reunión para presenciar luchas de gladiadores, cacería de fieras traídas desde África, ejecuciones públicas e incluso representaciones navales gracias a admirables y complejos mecanismos de ingeniería que permitían inundar su arena. Además de divertir a la multitud, se cumplía la función de exaltar la grandeza del imperio.

en la memoria queda uno de los más controvertidos filmes considerado de culto, Calígula (1979), de Tinto Brass, y las ejecuciones en el Coliseo bajo el agrado del implacable emperador interpretado de manera soberbia por el británico Malcolm McDowell.