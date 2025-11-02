Aspectos a considerar sobre el alza de tarifa al transporte concesionado

A

hora que subieron la tarifa del transporte concesionado sería oportuno que se considere lo siguiente:

1. Que los choferes no hagan exclusivo el primer asiento después del conductor, que no lo llenen con ropa y/o cobijas.

2. Que en el vehículo no lleven bidones llenos de agua, combustible o cualquier otro líquido, pues lo colocan sobre o debajo de los asientos y esto obviamente es incómodo para nosotros los usuarios (sin olvidar que transportar combustible dentro del vehículo, es muy peligroso).

3. Es importantísimo que no escuchen su música con niveles excesivos de volumen, los decibeles altos molestan y dañan el oído de todos, pero sobre todo de nosotros los de edad avanzada.

4. Que limpien e incluso fumiguen periódicamente sus unidades. No es raro encontrar cucarachas, chinches y otros insectos dentro de las unidades.

5. Los usuarios de este transporte exigimos un trato respetuoso, con un lenguaje amable y cortés. Los choferes son servidores, no verdugos que continuamente agreden a los pasajeros.

6. Que den cambio completo; deben llevar suficientes monedas de todas las denominaciones para otorgar esto.

Ariel Villafaña Santos

Reconocimiento de agravios en la Conquista

Si sentimientos son ciertos

de agravios en la Conquista,

por lo menos ya se avista

la paz para nuestros muertos.

Benjamín Cortés V.

Prescripción de inmuebles, una figura “aberrante”, opina

Un asunto urgente para nuestra nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación es el tema del usucapión o prescripción de inmuebles; es decir, de apropiarse de un inmueble por el solo hecho de poseerlo. No importa si es de buena o mala fe. Es una figura inconstitucional aberrante, que rompe toda seguridad jurídica a la propiedad privada y alienta las invasiones.

En otros países civilizados es inadmisible. Sus fundamentos subjetivos y objetivos son un contrasentido y robo a los adquirientes de casas, terrenos, etcétera, y un quiebre a un estado real de derecho.

Es un cáncer para la compraventa de inmuebles, el registro público de la propiedad y el comercio, y las notarías, y a la vez es un incentivo a la corrupción judicial. Espero mucho de esta nueva Suprema Corte. Espero no nos decepcione.

Tomás Arellano

Invitaciones

Presentación de libro: Transición hegemónica y gobiernos alternativos...

Te invitamos a la presentación del libro Transición hegemónica y gobiernos alternativos: Del populismo al progresismo en América Latina, de Blanca Rubio, publicado por Clacso-Alasru, con los comentarios de los doctores Massimo Modonesi, Lucio Oliver y la moderación de Gerardo Torres.