▲ Altar instalado en la sala principal del Palacio de Bellas Artes. Foto cortesía de Inbal

La Ciudad de México, así como algunos recintos del país se convierten en espacio de celebración y memoria con motivo del Día de Muertos. Los museos y espacios culturales en estos días ofrecen una variedad de ofrendas y exposiciones que honran la memoria de artistas e intelectuales mexicanos.

El Museo de Arte Carrillo Gil (MACG) dedicará su altar de muertos al pintor Gunther Gerzso, artista imprescindible del siglo XX, representante de la abstracción pictórica y emblemático habitante de la zona de San Ángel. La ofrenda permanecerá en exhibición hasta el 7 de noviembre.

A su vez, el Museo Nacional de San Carlos presenta la ofrenda El camino del sueño eterno, dedicada a reflexionar sobre cómo históricamente la sociedad ha creado imaginarios para explicar la muerte. Las visitas concluyen el 8 de noviembre.

Con la exposición Del velorio al jolgorio: Encuentro de gráfica, realizada por estudiantes de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal); permanecerá abierta al público hasta el 2 de noviembre.