▲ Dos décadas después de haber iniciado su construcción, ayer se inauguró el Gran Museo Egipcio que alberga, entre otros tesoros, la amplia colección de objetos de la tumba de Tutankamón, descubierta en 1922, incluyendo la máscara funeraria de oro, el trono y el sarcófago del niño-rey. Una colosal estatua de Ramsés II, que estuvo durante décadas en una plaza del centro de El Cairo con el nombre del faraón, da la bienvenida al gran vestíbulo de entrada de este nuevo recinto, cuyo elegante y moderno diseño evoca las pirámides y contrasta con las anticuadas exposiciones del neoclásico Museo Egipcio, inaugurado hace más de un siglo. Durante la apertura oficial en Guiza, Egipto, un espectáculo de drones reprodujo imágenes en el cielo de algunos de los objetos que se exhiben en el museo, como la máscara del rey Tutankamón (en la imagen). Foto Ap