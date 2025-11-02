Eirinet Gómez

Enviada

Periódico La Jornada

Domingo 2 de noviembre de 2025, p. 3

Xoxocotlán, Oax., Cada 31 de octubre, cuando cae la noche, los habitantes de Xoxocotlán van hasta el panteón Antiguo con velas, comida y música para velar a sus muertos hasta el amanecer. La luz titilante de veladoras ilumina las tumbas adornadas con flores, fotografías y figuras de barro, mientras las familias conversan, comen y recuerdan a quienes ya no están.

Entre los sepulcros, Irma Medina Martínez cuida una de las tumbas más decoradas. Sobre las lápidas de su abuela Facunda, su tía Gloria y su bisabuela Rafaela, ha dispuesto pequeñas figuras de barro que recrean una boda –los novios, el sacerdote, los invitados bailando y los músicos.

“He juntado las figuras a lo largo de los años”, contó Irma Medina, quien se prepara para la vela desde días antes, cuando acude al panteón a barrer y limpiar la tumba. “El 31 traigo mis figuras, flores y veladoras”, comparte.

Su ritual consiste en permanecer en silencio a un costado de la tumba, mientras espera a otros familiares que, a lo largo de la noche, se acercan a compartir recuerdos y anécdotas de quienes ya no están.

A unos metros de donde se encuentra Irma, Catalino Córdova, de 79 años, vela a su abuela Luisa, mejor conocida entre los habitantes de esta región como La Catrina, porque siempre andaba arreglada, bien peinada y limpia, y usaba zapatillas de tacón cuadrado.

“Esta costumbre la tengo arraigada desde mi abuela. Cuando era niño, ella me traía a velar a mis bisabuelos”, recordó.

Además del retrato de Luisa, el elemento que más destaca entre el cempasúchil y las mazorcas de maíz, son dos perros xoloitzcuintles tallados en madera, que Catalino puso sobre la tumba. “Para nuestra cultura, ellos son los guías al inframundo”, relató.