▲ Miles de personas recorrieron los más de 30 espacios donde se desarrollaron actividades artísticas y culturales, así como las decenas de ofrendas y de módulos de expoventa. Foto Aidé Roldán / Cenart

Ángel Vargas

Periódico La Jornada

Domingo 2 de noviembre de 2025, p. 3

La del Día de Muertos es una celebración muy viva en el Centro Nacional de las Artes (Cenart). Así ha sido en este primer cuarto de siglo, en ocasión de la Feria de las Calacas, que cumple su 25 aniversario “muy vital y vigorosa”, según su directora, Guillermina Pérez Suárez, coordinadora nacional de Desarrollo Cultural Infantil Alas y Raíces.

“Llega a esta edición muy revolucionada, incluyendo a muchos más artistas”, subraya. “Son 25 años de celebrar la vida de manera lúdica, con juego, invitando a los niños a que resignifiquen estas tradiciones: que las hagan suyas, como quieran, pero que las vivan a través de la música, el teatro, la danza, las ofrendas. Lo importante es que conozcan la diversidad de tradiciones que hay en el país.”

Como es habitual en esta fecha, el Cenart se vio desbordado este sábado –el primero de los dos días de la feria– por infinidad de pequeños, adolescentes y jóvenes caracterizados de seres de ultratumbra: calacas, catrinas y catrines, brujas y brujos y algunos que otros diablos y diablesas.

Se les observa felices, también azorados, recorriendo y deteniéndose en los más de 30 espacios dispuestos para las actividades artísticas y culturales, entre recintos, foros, escenarios y carpas.

A ello se suman decenas de ofrendas, como la que recibe a los visitantes en el acceso principal al complejo cultural, alusiva a Xochimilco, o una de las dispuestas en las áreas verdes dedicada a la poeta Rosario Castellanos con motivo de su centenario natal.

También hay decenas de módulos con expoventa de artesanías de varias entidades del país, desde papel picado, alfarería y máscaras hasta joyería, textiles y bordados, además de los destinados a ofrecer una variada oferta gastronómica.

El programa consta de más de 300 actividades artísticas en torno a la temática de la celebración del Día de Muertos, entre música, teatro, danza, títeres, cuenta-cuentos, narraciones orales, exposiciones y talleres.