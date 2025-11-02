▲ El coreógrafo Rodrigo González convocó a gran cantidad de bailarines mediante una audición a la que acudieron profesionales del país y del extranjero. Foto Nix Olsan

Merry MacMasters

Periódico La Jornada

Domingo 2 de noviembre de 2025, p. 2

A modo de pausa, de espacio para reflexionar, en “ese trajín diario que luego no nos permite siquiera llorar a nuestros muertos”, el coreógrafo Rodrigo González creó Réquiem de Mozart. La pieza parte de Misa de Réquiem del compositor austriaco, y se estrenará en la sala principal del Palacio de Bellas Artes, el 15 de noviembre por La Infinita Compañía, con 40 bailarines, y dirigida por González.

La obra nació de una necesidad personal y colectiva. “En este momento, la humanidad ha sufrido pérdidas colectivas relevantes; entonces, me pareció pertinente hablar del tema”. González ha experimentado varias pérdidas en su familia, así como en el plano profesional, en particular la muerte de su maestra, Nieves Paniagua, y de Guillermo Arriaga, así como de gestores culturales como Ignacio Toscano.

Quiso compartir el trabajo y su proceso con un grupo de intérpretes, con el fin de hablar del tema desde lo colectivo, por lo que convocó a gran cantidad de bailarines mediante una audición a la que acudieron profesionales del país y del extranjero.

Hay desde jóvenes que aún estudian en la Escuela Nacional de Danza, hasta bailarines de mucha trayectoria, como Tania Pérez-Salas. Esta diversidad de lenguajes, movimientos, procedencias y corporalidades le parece “fundamental para abordar este tipo de temáticas”.

Estética abstracta

Para el proceso creativo, González hace un año realizó un laboratorio de investigación del movimiento con los seis bailarines que integran La Infinita Compañía, a fin de explorar el lenguaje que querían tocar. “Me fui también por la estética de lo cuadrado, de los cuatro puntos cardinales, los cuatro elementos, para evocar el mundo material del cual nos desprenderemos. La escenografía se basa en cubos modulares que se arman y desarman, ruedan y giran, y construyen las partes de la escena que queremos abordar desde lugares más abstractos”.

Es la pérdida no sólo en el sentido de que falte un ser querido, sino como algo constante, diario. “La pérdida de nosotros mismos, porque hoy no somos los de ayer. El día anterior ya se fue y no lo vamos a recuperar nunca. Cada noche es una muerte también”, reflexiona.