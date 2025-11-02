Ángel Bolaños Sánchez y Josefina Quintero M.

Periódico La Jornada

Domingo 2 de noviembre de 2025, p. 28

Entre compras de última hora para la ofrenda, paseos familiares en bici, actividades deportivas, visitas a los panteones y a eventos en sitios turísticos, así como el Gran Desfile de Día de Muertos que reunió a más de un millón 400 mil personas según el gobierno local, 150 mil más que el año pasado, transcurrió el 1º de noviembre, que concluyó con calles repletas de familias, en su mayoría con disfraces, en la tradicional pedida de calaverita.

En Reforma la ciudad recibió a las ánimas con la marcha de 80 contingentes, entre carros alegóricos, catrinas monumentales, artistas circenses, danzantes, comparsas, mojigangas, batucadas y colectivos de casas de cultura, Utopías y Pilares.

Una representación de la fundación de Tenochtitlan tras el peregrinar de los mexicas hace 700 años abanderó el desfile a las 14:30 horas, de la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec al Zócalo.

La parada convocó a miles, como Richard Pérez, youtuber de Los Ángeles, California, que llegó para transmitirlo por su canal y compartir a sus paisanos algo de la cultura que les da identidad en estos momentos tan difíciles ante la persecución del gobierno de Donald Trump a la población migrante.

Llegó el viernes a casa de la familia de su novia Tania, en Observatorio, y ayer, junto con la mamá de ella, Guadalupe Oliva acudió a las 9 de la mañana para estar en primera fila y tener buen lugar para su transmisión.