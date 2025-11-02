▲ Los capitalinos que usan el transporte público amanecieron con la noticia de que la noche del viernes se autorizó el aumento al pasaje. Foto Yazmín Ortega

Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Domingo 2 de noviembre de 2025, p. 27

Operadores del transporte público comenzaron a cobrar 1.50 pesos extra en la tarifa del pasaje para las diferentes rutas que recorren la ciudad, la cual fue publicada este sábado en a Gaceta Oficial de la Ciudad de México, tras su aprobación el viernes por la noche.

Para algunos usuarios, el incremento los tomó por sorpresa, pues al abordar como parte de la rutina diaria se encontraron con que los choferes les cobraron más. El asombro fue notorio cuando les pedían 9.50 en el paradero de Indios Verdes, al punto de preguntar a los conductores por qué había sido el cambio.

Los checadores tenían que explicar que la tarifa ya había sido aprobada por las autoridades y publicado en la gaceta; además, consideraron que esto no va a afectar al bolsillo de los usuarios.

Los choferes decidieron pintar sobre los cristales de las unidades los nuevos costos para que los usuarios pudieran darse cuenta del cambio, pues la Secretaría de Movilidad todavía no remitía las calcomanías con el incremento.

Se podía observar la tarifa marcada con plumón blanco o azul para vidrios, sobre el parabrisas, arriba de los tarjetones que indican el número de la ruta.

La señora Nadia Ángeles, acompañada por su hijo, señaló que este aumento le afecta porque perdió su trabajo. Todos los días utiliza el transporte público en el paradero para llegar hasta Cuautepec. “Voy a gastar más, es 1.50 (extra) y somos dos, tres personas. A la semana ya es un gasto”.