▲ La secretaria de la Semarnat, Alicia Bárcena, con su par alemán, Carsten Schneider, durante la reunión del G7 en Toronto, Canadá. Foto tomada de la cuenta de X de Bárcena

De la Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 1º de noviembre de 2025, p. 31

México reiteró su rechazo a la minería en aguas profundas y refrendó su compromiso con la protección de los mares, tras participar en la reunión ministerial de Medio Ambiente y Energía del Grupo de los Siete (G-7).

Ante ministros de las mayores siete economías del mundo, la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, señaló que el planeta no está listo para esta actividad extractiva con potencial nocivo.

En el segundo día de actividades, la funcionaria mexicana manifestó su adhesión a las propuestas impulsadas por Francia y Chile para establecer una moratoria de 15 años a la minería de fondos marinos, lo cual implica que la actividad no siga adelante hasta contar con evidencia científica suficiente sobre los graves riesgos ambientales, sociales y económicos que la comunidad mundial asumiría al permitir la explotación de esas aguas.

“México está comprometido con la protección de sus mares, y se opone a la minería en aguas profundas. No estamos listos, ni el planeta tampoco”, indicó en sus redes sociales.

En la reunión, realizada en Toronto, Canadá, Bárcena reconoció el papel de las comunidades costeras e indígenas como guardianes de la biodiversidad marina, y reiteró el llamado a impulsar un multilateralismo efectivo para preservar la salud de los océanos.