Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Sábado 1º de noviembre de 2025, p. 13

Profesores de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN)-Ajusco se sumaron al paro estudiantil que estalló el pasado martes en esa casa de estudios. “Apoyamos sin reserva la suspensión de todas las actividades académicas, presenciales y virtuales, hasta que sean atendidas las demandas de los estudiantes y existan las condiciones para regresar a clases”, afirman en una carta pública.

Los maestros Marcelino Guerra Mendoza , Alicia Rivera Morales, Lucía Rivera Ferreiro y Roberto González Villarreal, integrantes del Cuerpo Académico Investigación y Formación en Gestión Educativa, convocaron a los trabajadores académicos, no docentes de la Unidad Ajusco y de otras unidades de la UPN en la Ciudad de México, “a manifestar su apoyo en todas las formas que consideren necesario; acompañar a los estudiantes; estar atentos y exigir a las autoridades la pronta resolución favorable de las demandas estudiantiles”.

En tanto, autoridades de la UPN-Ajusco difundieron la respuesta al pliego petitorio entre-gado el pasado 21 de octubre por los estudiantes, quienes este jueves, en votación a mano alzada, determinaron pedir la destitución de la rectora Rosa María Torres Hernández ante la falta de “atención a la comunidad de alumnos y por el abandono en que tiene a la institución” y, con ello, prolongar el paro hasta el próximo 7 de noviembre.