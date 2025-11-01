Política
Anuncia SEP jornada por la paz y contra las adicciones
 
Periódico La Jornada
Sábado 1º de noviembre de 2025, p. 13

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que este 7 y 8 de noviembre se realizará la Jornada Nacional por la Paz y contra las Adicciones, en la que participarán alumnos de secundaria, y llamó a que en las escuelas de primaria se dé seguimiento a la Estrategia de Vida Saludable para conocer peso, talla, salud bucal y visual de los alumnos.

En un mensaje a los docentes, durante el Consejo Técnico Escolar del ciclo escolar 2025-2026, Mario Delgado, titular de la SEP, agradeció a los maestros y directivos de San Luis Potosí, Querétaro, Puebla, Hidalgo y Veracruz, por su compromiso, solidaridad y participación ejemplar para restablecer el servicio educativo en las comunidades afectadas por las lluvias.

Señaló que, gracias al esfuerzo del magisterio, madres, padres de familia y autoridades locales, la gran mayoría de alumnos regresó a clases, demostrando que la educación es también un espacio de esperanza, fortaleza y reconstrucción emocional ante la adversidad.

Toda la infraestructura educativa pública, dijo, está asegurada, por lo que la dependencia garantiza la reconstrucción o reparación total de los planteles afectados, así como la reposición de mobiliario, equipo tecnológico y material didáctico.

Además, garantizó la reposición de libros de texto gratuitos y útiles escolares para todas las alumnas y alumnos de educación básica que resultaron afectados.

