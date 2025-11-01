La Anuies resalta compromiso de rectores para cumplir la obligación de proteger a alumnos, académicos y trabajadores
Sábado 1º de noviembre de 2025, p. 13
La Asociación Nacional de Univer-sidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) informó que sus integrantes “revisan y actualizan sus protocolos de seguridad” para cumplir plenamente con su obligación de proteger la integridad de sus comunidades y dar una respuesta contundente frente a la violencia, las amenazas y la desinformación.
Esta medida se adopta ante las “situaciones de violencia” ocurridas en semanas recientes en diversos planteles estudiantiles, tales como las falsas amenazas de bombas y previo el asesinato de un estudiante de bachillerato de la UNAM.
Luis González Placencia, titular de la Anuies, expresó su solidaridad con las instituciones educativas afectadas por esas circunstancias, y se sumó al llamado del rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, sobre “rechazar y condenar cualquier tipo de amenazas virtuales, que sólo buscan sembrar temor entre la población estudiantil y trastocar su vida académica.”
Ante los “lamentables contextos”, González Placencia reconoció el compromiso de los rectores con la seguridad, la estabilidad y la convivencia pacífica en los espacios universitarios, así como su convicción de que la escucha, el diálogo y la corresponsabilidad son los pilares que deben guiar la vida institucio-nal en momentos de incertidumbre.
“Manifestamos solidaridad con las comunidades universitarias y reafirmamos nuestro compromiso de trabajar de manera conjunta para preservar entornos educativos seguros, libres de violencia y abiertos al pensamiento crítico y plural.”
Llamó a las universidades e instituciones de educación superior (IES) a seguir promoviendo una cultura de paz con respeto a la pluralidad y a defender con firmeza la autonomía y la integridad de los espacios académicos.
Aparte, en la Clausura del Encuentro Anuies-TIC UNAM 2025, Héctor Benítez Pérez, director de Cómputo y Tecnologías de la Infor-mación y Comunicación de la UNAM, resaltó que la transformación digital de las IES no sólo debe ser innovadora, sino también sostenible.
“Hemos avanzado en infraestructura, en conectividad y modelos educativos digitales, pero también hemos aprendido que el verdadero progreso tecnológico debe estar alineado con principios de sostenibilidad social, ambiental y económica.”
Advirtió que las TIC tienen el poder de reducir brechas, optimizar recursos y generar soluciones escalables, pero su impacto será verdaderamente transformador si se hace con responsabilidad, pensando a largo plazo, en las comunidades y en el planeta.