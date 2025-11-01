Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Sábado 1º de noviembre de 2025, p. 13

La Asociación Nacional de Univer-sidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) informó que sus integrantes “revisan y actualizan sus protocolos de seguridad” para cumplir plenamente con su obligación de proteger la integridad de sus comunidades y dar una respuesta contundente frente a la violencia, las amenazas y la desinformación.

Esta medida se adopta ante las “situaciones de violencia” ocurridas en semanas recientes en diversos planteles estudiantiles, tales como las falsas amenazas de bombas y previo el asesinato de un estudiante de bachillerato de la UNAM.

Luis González Placencia, titular de la Anuies, expresó su solidaridad con las instituciones educativas afectadas por esas circunstancias, y se sumó al llamado del rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, sobre “rechazar y condenar cualquier tipo de amenazas virtuales, que sólo buscan sembrar temor entre la población estudiantil y trastocar su vida académica.”

Ante los “lamentables contextos”, González Placencia reconoció el compromiso de los rectores con la seguridad, la estabilidad y la convivencia pacífica en los espacios universitarios, así como su convicción de que la escucha, el diálogo y la corresponsabilidad son los pilares que deben guiar la vida institucio-nal en momentos de incertidumbre.