Gustavo Castillo

Periódico La Jornada

Sábado 1º de noviembre de 2025, p. 11

La Secretaría de Marina-Armada de México informó que este sábado, a las 6:30 horas, se cumplen “las 96 horas desde el inicio de la búsqueda del presunto náufrago reportado por la Guardia Costera de Estados Unidos”, tras el ataque del pasado lunes cuando cuatro embarcaciones en las que supuestamente se trasladaba droga y que navegaban en aguas internacionales fueron destruidas por autoridades estadunidenses.

La Marina explicó que al cumplirse dicho periodo de tiempo tras haber puesto en marcha el operativo de búsqueda y rescate, sustentado en los acuerdos internacionales en los que se protege la vida en la mar, “la operación pasará al estatus de “activo suspendido”.

Esto significa que los esfuerzos continuarán solamente mediante las embarcaciones que naveguen en la zona, las cuales son informadas por las autoridades marítimas y en el marco de las operaciones regulares de las unidades de la dependencia.

De esa manera, la patrulla oceánica y la aeronave que realizan la búsqueda del supuesto náufrago, se reincorporarán a sus operaciones regulares, señaló la Marina.

Las embarcaciones fueron atacadas por la armada estadunidense a 486 kilómetros de Acapulco, Guerrero, por lo que la zona corresponde a aguas internacionales.

Extraditan a EU a presunto pandillero

Asimismo, la Fiscalía General de la República entregó en extradición a las autoridades de Estados Unidos a Juan Carlos Raudales, identificado como miembro de la pandilla Columbus Street Gang, para ser juzgado por la Corte Superior del estado de California para el condado de Los Ángeles por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio intencional, deliberado y premeditado, así como posesión de arma de fuego.

El extraditado es señalado de haber privado de la vida a dos personas con un arma de fuego, y dejar herida a una más, por problemas de tráfico de drogas con miembros de pandillas rivales. Fue detenido en noviembre de 2024 en Zapopan, Jalisco.

La entrega a autoridades estadunidenses se realizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.