Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Sábado 1º de noviembre de 2025, p. 10

Después que la Secretaría de Marina rescatara a 28 jóvenes en las costas de Sinaloa, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que se está investigando este episodio a efecto de determinar si el traslado en lancha forma parte de un esquema de explotación laboral infantil o, si bien, de este hecho pudieran desprenderse otros delitos.

Durante su conferencia, declaró que, por lo pronto, el único adulto que los acompañaba se encuentra detenido mientras las autoridades competentes continúan las investigaciones del caso y se pueda profundizar para esclarecer plenamente el caso.

Confirmó que la mayoría de los menores de edad eran oriundos de Chiapas que van a trabajar al campo, a veces en Baja California Sur y también Baja California.

–¿Estaban siendo reclutados por el crimen?

–No, no, no tiene nada que ver con el crimen; es laboral, por lo menos… Digo, a menos que hubiera algo que se definiera en estos días de la investigación –respondió la Presidenta.

Puntualizó que por ahora no se tiene mayor información sobre el propietario de la embarcación.

A su vez, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) solicitó que se indague la posibilidad de que en este caso estén involucradas redes de tratantes de personas.

“En el caso de los niños y adolescentes rescatados en el golfo de California también será fundamental una investigación que vaya al fondo de las responsabilidades por posible trata o reclutamiento, pues argumentos que reduzcan la gravedad, asumiendo que fue ‘voluntaria’ su circunstancia, ignoran el estándar que señala que se debe asumir que hay una situación de violencia, extorsión o utilización en la motivación de estos hechos.”