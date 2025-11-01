Sábado 1º de noviembre de 2025, p. 10
Después que la Secretaría de Marina rescatara a 28 jóvenes en las costas de Sinaloa, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que se está investigando este episodio a efecto de determinar si el traslado en lancha forma parte de un esquema de explotación laboral infantil o, si bien, de este hecho pudieran desprenderse otros delitos.
Durante su conferencia, declaró que, por lo pronto, el único adulto que los acompañaba se encuentra detenido mientras las autoridades competentes continúan las investigaciones del caso y se pueda profundizar para esclarecer plenamente el caso.
Confirmó que la mayoría de los menores de edad eran oriundos de Chiapas que van a trabajar al campo, a veces en Baja California Sur y también Baja California.
–¿Estaban siendo reclutados por el crimen?
–No, no, no tiene nada que ver con el crimen; es laboral, por lo menos… Digo, a menos que hubiera algo que se definiera en estos días de la investigación –respondió la Presidenta.
Puntualizó que por ahora no se tiene mayor información sobre el propietario de la embarcación.
A su vez, la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) solicitó que se indague la posibilidad de que en este caso estén involucradas redes de tratantes de personas.
“En el caso de los niños y adolescentes rescatados en el golfo de California también será fundamental una investigación que vaya al fondo de las responsabilidades por posible trata o reclutamiento, pues argumentos que reduzcan la gravedad, asumiendo que fue ‘voluntaria’ su circunstancia, ignoran el estándar que señala que se debe asumir que hay una situación de violencia, extorsión o utilización en la motivación de estos hechos.”
Los 28 jóvenes originarios de Chiapas quedaron bajo el cuidado del DIF Ahome, donde se les brinda atención integral para garantizar su bienestar mientras avanza la investigación por parte de la Fiscalía estatal, informó Nancy Janeth Niebla Valdez, directora de la institución.
Indicó que durante la valoración médica no se detectó ninguna irregularidad; “todos venían en buenas condiciones de salud”.
La funcionaria añadió que los mantendrán en resguardo en las instalaciones del DIF “hasta que fiscalía ya tenga la carpeta de investigación completa y pueda dar más novedades para ver qué procede con ellos”.
Por su parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa señaló que mantiene un seguimiento puntual del caso.
El comisionado Óscar Loza Ochoa declaró que “el gobierno del estado de Sinaloa está viendo con el de Chiapas su regreso”.
Con información de Carolina Gómez Mena e Irene Sánchez, reportera y corresponsal, Mazatlán, Sin.