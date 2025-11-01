¡S

erá en este año la edición número 39 de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara! No cabe duda de que en mi provincia a veces se hacen las cosas muy bien.

El haber contribuido de manera señalada al parto de dicha actividad, a partir de 1986, no deja de nutrirme de una buena dosis de satisfacción que ha ido creciendo con los años y ha borrado ya por completo las angustias de los rompecabezas imbricados con su creación y primeras ediciones.

Lo que recuerdo con más gusto fue aquel preliminar que se hizo en el auditorio catrín de la Secretaría de Relaciones Exteriores, allá en la emblemática sede de Tlatelolco, misma que resultó muy exitosa en su primera aparición, lo cual fortaleció la idea de que fuera “internacional” y la palabra se incorporara con todo su peso y condición al nombre oficial de la dicha feria.

Por fortuna, no pasó mucho tiempo para que enmudecieran del todo quienes hicieron al principio un cierto escarnio de nuestra pretensión. Supongo que de esos hay por doquier.

Hace muchos años que dejé de participar en la organización de tan magno evento, por haberme dedicado en cuerpo y alma a la resurrección de El Colegio de Jalisco, en lo cual tuvimos éxito también, aunque los últimos dos presidentes de dicha institución, a pesar de haberse encontrado con una mesa muy bien servida y una sólida estructura, más han dejado sumergir la institución en una cierta mediocridad.

La trayectoria de la FIL no ha dejado de ascender hasta alcanzar un verdadero prestigio nacional e internacional. No hay otra fiesta libresca que se le iguale en todo el mundo neolatino, no obstante que en Buenos Aires y en Madrid-Barcelona sendas ferias, también anuales, tienen mucha más antigüedad y experiencia. Tampoco le llega, a pesar de que alcanza también una gran importancia, la de la Ciudad de México que depende de la UNAM.

Vale considerar que, además de su flamante FIL, hay en Guadalajara, a la sombra de su Universidad Oficial, otras actividades anuales que gozan de prestigio; tal es el caso, entre otros, del Festival de Cine de Guadalajara, la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco –cuyo renacimiento data de este milenio– y varias más…