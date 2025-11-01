Fabiola Martínez

La falta de acuerdos en el consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE) dejó 16 consejerías vacantes en organismos públicos locales electorales (Oples), de 44 en disputa, pese a la existencia de candidatos acreditados en un proceso de evaluación de siete meses.

El asunto provocó no sólo una designación a medias, de apenas 28 consejerías (16 mujeres y 12 hombres), correspondientes a 17 entidades federativas en conjunto, sino también una discusión que hizo emerger la división en la llamada Herradura de la Democracia. Entre las vacantes declaradas desiertas se encuentran las presidencias en Campeche, Chiapas y Colima, así como otros espacios en Guerrero, Hidalgo, Coahuila, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas y Tlaxcala.

En un salón de sesiones decorado con Cempasúchil, no prevaleció el ánimo de las festividades de estos días sino acusaciones de supuestas selecciones a modo.

Tanto consejeros como representantes de partidos políticos advirtieron que la falta de consensos (mayoría calificada de ocho de 11 votos para cada designación) derivará en la debilidad de los Oples, sobre todo frente a una reforma electoral que plantea –se dijo– la desaparición de dichos institutos electorales estatales. “Este debate sintetiza conflictos con 30 meses de añejamiento; son como 30 minutos bajo el agua, hay conflictos que traemos de atrás y me parece que no podemos analizar esta coyuntura al margen”, dijo el consejero Uuc-kib Espadas.