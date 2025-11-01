Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Sábado 1º de noviembre de 2025, p. 8

El Instituto Nacional Electoral (INE) comenzó el análisis hacia el voto electrónico en México, por Internet, en un modelo similar al sufragio de los connacionales residentes en el exterior –previa inscripción y obtención de claves de ingreso–, a fin de ejercer este derecho en un periodo específico, ante del día de la jornada electoral general.

Como primer saque, consejeros advirtieron que el esquema debe pensarse con blindaje no sólo ante intervenciones ilegales en los sistemas informáticos, sino para evitar la coacción del voto.

El estudio hacia el sufragio electrónico tiene origen en peticiones ciudadanas, así como en un mandato del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para explorar esa posibilidad, a través de un plan coordinado por la dirección ejecutiva de Organización del INE.

Como primer paso, habrá una reunión de especialistas en materia de voto por Internet, prevista para el 7 de noviembre.

En la apertura de la sesión ordinaria de la Comisión de Organización Electoral, el representante de Morena, Jaime Castañeda, declaró que el documento de este procedimiento, aun cuando es inicial, no muestra datos necesarios básicos como análisis de viabilidad, de costos y de riesgo. “Aunque está toda la mesa puesta, todavía no se ve qué se va a servir, lo cual nos genera preocupación”, señaló.

A su vez, el consejero Jaime Rivera, señaló que el tema es complejo y requiere un tratamiento cuidadoso en todas las etapas, sobre todo si se plantea esta opción para un grupo amplio de la población.