Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Sábado 1º de noviembre de 2025, p. 6

La empresa Servicios Industriales y Empresariales de la Laguna, SA de CV fue sancionada con una multa de 475 mil 188 pesos e inhabilitada durante nueve meses para participar en contrataciones con el gobierno federal, debido a que proporcionó información falsa al intervenir en una licitación pública, informó ayer la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

De acuerdo con un comunicado, la sanción fue impuesta por el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, luego de comprobarse que la compañía declaró falsamente no estar impedida para concursar este año en una licitación nacional electrónica convocada por el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura (Fondo).

El procedimiento estaba destinado a contratar servicios de seguridad, protección y vigilancia en oficinas del organismo, pero durante la revisión se acreditó que la empresa contaba con una inhabilitación vigente, lo que hacía ilegal su participación.