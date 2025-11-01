Servicios Industriales y Empresariales de la Laguna tenía una inhabilitación vigente, lo que hacía ilegal su participación
Sábado 1º de noviembre de 2025, p. 6
La empresa Servicios Industriales y Empresariales de la Laguna, SA de CV fue sancionada con una multa de 475 mil 188 pesos e inhabilitada durante nueve meses para participar en contrataciones con el gobierno federal, debido a que proporcionó información falsa al intervenir en una licitación pública, informó ayer la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
De acuerdo con un comunicado, la sanción fue impuesta por el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, luego de comprobarse que la compañía declaró falsamente no estar impedida para concursar este año en una licitación nacional electrónica convocada por el Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura (Fondo).
El procedimiento estaba destinado a contratar servicios de seguridad, protección y vigilancia en oficinas del organismo, pero durante la revisión se acreditó que la empresa contaba con una inhabilitación vigente, lo que hacía ilegal su participación.
La resolución fue notificada el 23 de octubre de 2025 y publicada este 31 de octubre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), además de que la compañía fue inscrita en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, donde aparecen las empresas impedidas para celebrar nuevos contratos con la administración pública federal.
Sanción firme
La secretaría explicó que las medidas fueron dictadas conforme a la ley y bajo criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta. También precisó que la empresa tiene derecho a impugnar la resolución, aunque advirtió que defenderá la sanción “con firmeza”, al considerar que fue impuesta con apego a derecho y en protección del interés público.
“Engañar para obtener contratos públicos tiene consecuencias”, enfatizó la dependencia.