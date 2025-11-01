D

esde hace casi 40 años vive en Oaxaca la artista textil Trine Ellitsgaard (Dinamarca, 1954). Al igual que Francisco Toledo, quien fue su compañero de vida, basa su trabajo en el respeto a la naturaleza y el uso racional de sus recursos.

En ese tenor, emplea los desechos originados en la elaboración del mezcal. Ella se dio cuenta de que los destiladores sólo usaban el corazón de la planta de Espadín y tiraban las hojas que, al descomponerse, alteraban ecosistemas muy frágiles.

Junto con Hermano Maguey, organización local sin fines de lucro, buscó formas de resolver el problema. Una de ellas fue adquirir una máquina para extraer fibras de las hojas desechadas de Espadín. Luego hilaron a mano la fibra, la tiñeron con pigmentos naturales, como la cochinilla y el índigo, y los resultados fueron muy positivos.

Durante muchos años esas hojas eran la base para hacer cuerdas, bolsas y hamacas. En su empeño por rescatar esas antiguas tradiciones, Trine elabora especialmente tapices de gran belleza e inspirados en la cultura mesoamericana y el entorno en que vive.

Uno de sus proyectos con base en esos desechos fue Agave, presentado con gran éxito en Los Ángeles y Chicago. Otros trabajos en Copenhague y Texas.