The Independent, Xinhua y Europa Press

Periódico La Jornada

Sábado 1º de noviembre de 2025, p. 24

Yuba. Más de 2 mil personas han muerto en las últimas 48 horas en Sudán tras la toma de la ciudad de El Fasher por el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), después de un asedio de 18 meses, según informes procedentes de la región.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) denunció que entre las “atrocidades” cometidas por los paramilitares figuran ejecuciones sumarias, asesinatos en masa, violaciones, ataques contra trabajadores humanitarios, saqueos, secuestros y desplazamientos forzosos.

“Calculamos que el número de muertos entre civiles y otros que no participaban en combates durante el ataque de las RSF a la ciudad y sus rutas de salida, así como en los días posteriores a la toma (del control de El Fasher), podría ascender a cientos”, dijo el portavoz del organismo, Seif Magango.

La OMS, indignada

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió que se proteja a los centros sanitarios, a los trabajadores de la salud y a los pacientes conforme al derecho internacional, luego de que el martes, durante el asalto al hospital Maternidad Saudí –donde fueron asesinadas más de 460 personas, entre pacientes y sus acompañantes–, seis trabajadores, una enfermera y un farmacéutico fueron secuestrados.