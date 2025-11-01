Ap y Prensa Latina

Periódico La Jornada

Sábado 1º de noviembre de 2025

Beirut. El presidente libanés, Joseph Aoun, declaró ayer que Líbano está listo para sostener “negociaciones que pongan fin a la ocupación israelí” para que Tel Aviv detenga sus continuos ataques en el sur del país, que persisten a pesar del alto el fuego mediado por Estados Unidos hace casi un año.

Por otra parte, las fuerzas israelíes realizaron allanamientos en viviendas y arrestos en el sur de Siria.

Aoun destacó que: “cualquier conversación no puede ser unilateral, requiere voluntad mutua, que aún falta (por parte de Israel)”, en reunión con el ministro de relaciones exteriores de Alemania, Johann Wadephul, durante su visita oficial en Beirut en una gira de cuatro días por Medio Oriente, en momentos en los que Israel intensifica sus ataques en la región.

Tras la movilización terrestre de las fuerzas israelíes de antier, Aoun indicó que solicitó al ejército libanés “confrontar cualquier incursión israelí” en el sur de Líbano “en defensa de las tierras libanesas y la seguridad de los ciudadanos”, aunque no estaba claro qué forma tomará esa confrontación.

De igual manera, informó que aumentará a 10 mil efectivos la presencia de tropas en el sur del territorio antes de fin de año, y señaló la continua coordinación con la Fuerza Provisional de Naciones Unidas en Líbano (Finul).

Ayer, al menos dos personas murieron en ataques israelíes en varios lugares del sur de Líbano, según la agencia nacional de noticias estatal. Un vocero del ejército israelí confirmó que sus fuerzas abatieron a un hombre, acusándolo de “intentar reconstruir la infraestructura de Hezbollah”.

Tel Aviv y Beirut se acusan mutuamente de violar el alto el fuego, que se supone era el fin a la última guerra entre Israel y Hezbollah, logrado en noviembre pasado.

El conflicto comenzó tras el ataque liderado por Hamas el 7 de octubre de 2023 en Israel, que desencadenó la guerra en Gaza.

Hezbollah comenzó a lanzar cohetes al norte de Israel en apoyo al movimiento de resistencia islámica y los palestinos, lo que provocó ataques aéreos y bombardeos de artillería israelíes en respuesta.

Los intercambios de bajo nivel escalaron a una guerra a gran escala en septiembre de 2024.

Allanan viviendas en Siria

En tanto en Siria las fuerzas de ocupación israelíes realizaron una serie de allanamientos en viviendas de la aldea de Maaraba, en la provincia sureña de Siria de Deraa, durante los cuales arrestaron a un joven residente.

El detenido fue identificado como Mazen Al Aqlah, y hasta el momento se desconocen las causas de su detención.