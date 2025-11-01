▲ Aunque los bancos en el enclave reabrieron a mediados del mes pasado, no cuentan con liquidez para entregar el efectivo necesario para comprar alimentos debido al bloqueo israelí. Foto Xinhua

Reuters, Afp, Ap y Europa Press

Periódico La Jornada

Sábado 1º de noviembre de 2025, p. 23

Gaza. El ejército israelí atacó ayer la franja de Gaza por tercer día consecutivo y asesinó a dos palestinos, en otra prueba del frágil acuerdo de alto el fuego. En Cisjordania reocupada, la temporada de cosecha de aceitunas registró el mayor nivel de daños causados por los colonos israelíes en cinco años.

Un palestino murió por un bombardeo y otro fue asesinado a tiros por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), indicó la agencia palestina de noticias Wafa. Un tercer palestino murió por las heridas sufridas en anteriores ofensivas de Tel Aviv, agregó el medio palestino.

La situación sigue siendo difícil para los gazatíes desplazados debido a la falta de materiales para construir refugios en vísperas del frío invernal. Las FDI no permiten la entrada de tiendas de campaña para las zonas afectadas, reportó Al Jazeera.

En el enclave palestino, aunque los bancos reabrieron el 16 de octubre, no tienen dinero ni liquidez para entregar el efectivo necesario para comprar alimentos o pagar facturas de servicios públicos, ya que Israel bloqueó las transferencias de billetes y sólo son posibles las negociaciones electrónicas.

“Las personas acuden a algunos codiciosos para cobrar sus sueldos, y les dan dinero en efectivo a cambio de una comisión enorme que oscila entre 20 o incluso 40 por ciento”, sostuvo Mohammad Abu Jayyab, economista gazatí.

Hamas devolvió ayer los restos de otros dos rehenes, mientras que Israel entregó los cuerpos de 30 prisioneros palestinos, como parte del acuerdo de alto el fuego, confirmó el hospital Nasser, ubicado en Jan Yunis.

Los cadáveres de palestinos devueltos se encuentran “desgarrados y desfigurados”, escribió en su cuenta de X Munir al Bursh, director general del ministerio de Salud de Gaza. “Su carne se derritió y sus rostros fueron borrados por el fuego, dejando solo huesos y dientes”, añadió

En fotografías se pudieron observar los restos metidos en bolsas blancas, ordenados en filas dentro del nosocomio. Las autoridades sanitarias, que no cuentan con acceso a kits de identificación de ADN, tienen dificultades para su reconocimiento.

Los cuerpos fueron entregados con la mediación del Comité Internacional de la Cruz Roja, con los que ascienden a 225 los restos devueltos por las autoridades de Israel.