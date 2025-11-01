Sputnik y Xinhua

Periódico La Jornada

Sábado 1º de noviembre de 2025, p. 22

Buenos Aires. El gobierno de Argentina, encabezado por el mandatario ultraderechista Javier Milei, aceptó ayer la renuncia del jefe de gabinete de ministros, Guillermo Francos, y anunció que en su lugar asumirá el vocero presidencial, Manuel Adorni.

La Oficina del Presidente afirmó que es “un cambio que responde al resultado de las elecciones, la necesidad de renovar el diálogo político y esta segunda etapa que comienza a partir del 10 de diciembre, enfocada en las reformas estructurales que el país necesita”.