Renuncian el jefe de gabinete y el ministro del Interior de Milei
Renuncian el jefe de gabinete y el ministro del Interior de Milei
 
Periódico La Jornada
Sábado 1º de noviembre de 2025, p. 22

Buenos Aires. El gobierno de Argentina, encabezado por el mandatario ultraderechista Javier Milei, aceptó ayer la renuncia del jefe de gabinete de ministros, Guillermo Francos, y anunció que en su lugar asumirá el vocero presidencial, Manuel Adorni.

La Oficina del Presidente afirmó que es “un cambio que responde al resultado de las elecciones, la necesidad de renovar el diálogo político y esta segunda etapa que comienza a partir del 10 de diciembre, enfocada en las reformas estructurales que el país necesita”.

También anunció su renuncia el ministro del Interior, Lisandro Catalán, quien en una carta pública dirigida a Milei aseguró que seguirá apoyando su gestión al frente de la Presidencia y a La Libertad Avanza.

