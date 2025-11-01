De la redacción

El presidente Donald Trump ordenó a los estados que investiguen a algunas personas inscritas en el programa público de salud Medicaid para determinar si son o no elegibles por su estatus migratorio y para que puedan ser detenidos.

Cinco estados informaron haber recibido cuestionamientos sobre más de 170 mil nombres, una medida “sin precedentes” que involucra al programa estatal-federal en la ofensiva antimigrante del magnate republicano.

Quienes carecen de estatus migratorio legal no pueden acceder al programa de cobertura médica financiada con fondos federales, incluyendo Medicaid, Medicare y los planes ofrecidos por medio de los mercados de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, reportó CNN.

Los centros de servicios de Medicare y Medicaid comenzaron en agosto a enviar a los estados los nombres de personas que la agencia sospechaba que podrían ser inmigrantes irregulares.

Cinco estados proporcionaron a CNN el número aproximado de nombres que habían recibido: Colorado, 45 mil nombres, Ohio, 61 mil; Pensilvania, 34 mil; Texas, 28 mil, y Utah, 8 mil. Más de 70 millones de personas están inscritas en Medicaid.