▲ Jubilados de la sección 52 del sindicato de Pemex se manifestaron al menos tres horas en las plantas Satélite, en Zapopan, y El Castillo, en El Salto, Jalisco, para exigir atención médica digna. La protesta obedece a una serie de problemas de salud derivados de la carencia de hospitales privados donde son atendidos, como lo establece su contrato colectivo de trabajo. Juan Carlos Cisneros Tule, líder gremial, estuvo a cargo de las negociaciones con los representantes de la paraestatal y advirtió un resultado positivo; sin embargo, resaltó que de no respetar los acuerdos regresarían con cierres de mayor duración. Foto Arturo Campos Cedillo