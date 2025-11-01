Elio Henríquez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 1º de noviembre de 2025, p. 27

San Cristóbal de Las Casas, Chis., Miguel Prado de los Santos, director del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), fue destituido ayer luego de la detención de seis funcionarios de esa institución, acusados del delito de extorsión agravada en contra de una mujer de identidad reservada. La información la difundió el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, quien designó a Viridiana Figueroa García como nueva directora general del Cobach, a quien le tomó protesta este viernes. Los seis servidores públicos fueron arrestados en Tuxtla Gutiérrez, informó la Fiscalía General del Estado.