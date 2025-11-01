Estados
Fallece empleado de Crematorio Plenitud de Ciudad Juárez
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 1º de noviembre de 2025, p. 27

Chihuahua, Chih., Facundo Teófilo MR, quien era empleado del Crematorio Plenitud de Ciudad Juárez y que permanecía en prisión bajo proceso penal por el hallazgo de 386 cadáveres sin incinerar –algunos acumulados desde 2022– falleció por complicaciones respiratorias, así lo dio a conocer la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua. El hombre, de 64 años de edad, quien estaba preso en el Centro de Reinserción Social estatal número 3 desde el 30 junio pasado, murió por enfermedad pulmonar obstructiva crónica; se le declaró sin vida a las 20:10 del jueves, confirmó Jorge Armendáriz, vocero de la SSPE.

Facundo Teófilo fue detenido junto al propietario del crematorio, José Luis Arellano Cuarón, coacusado de los delitos de inhumación, exhumación y conservación indebidas de cadáveres, hallados en hacinamiento y descomposición en las habitaciones del horno incinerador. El pasado 27 de junio, policías municipales encontraron fortuitamente los cientos de cuerpos en el citado establecimiento: 218 masculinos, 149 femeninos y 16 de sexo indeterminado; también había cuatro menores de edad, de los cuales dos eran bebés, así como un niño y una niña.

