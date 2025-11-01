Jesús Estrada

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 1º de noviembre de 2025, p. 27

Chihuahua, Chih., Facundo Teófilo MR, quien era empleado del Crematorio Plenitud de Ciudad Juárez y que permanecía en prisión bajo proceso penal por el hallazgo de 386 cadáveres sin incinerar –algunos acumulados desde 2022– falleció por complicaciones respiratorias, así lo dio a conocer la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua. El hombre, de 64 años de edad, quien estaba preso en el Centro de Reinserción Social estatal número 3 desde el 30 junio pasado, murió por enfermedad pulmonar obstructiva crónica; se le declaró sin vida a las 20:10 del jueves, confirmó Jorge Armendáriz, vocero de la SSPE.