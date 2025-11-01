Arturo Sánchez y de la Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 1º de noviembre de 2025, p. 26

La Cruz Roja Mexicana (CRM) informó que luego de entregar 370 toneladas de ayuda humanitaria en seis estados afectados por las inundaciones provocadas por las lluvias, concluyó la operación de sus centros de acopio instalados en Veracruz, Puebla, Hidalgo y estado de México.

Agradeció la participación de 2 mil voluntarios en el operativo de ayuda desplegado durante la contingencia, con la distribución de miles de despensas con alimentos, kits de higiene personal, de limpieza, cobijas, colchones y artículos para bebés, en beneficio de las comunidades afectadas en Veracruz (Poza Rica, Álamo, Tuxpan, El Higo), Hidalgo (Tianguistengo), Querétaro (Jalpa de Serra) y Jalisco (Los Tamarindos y Puerto Vallarta).

En el caso de Veracruz, uno de los estados más golpeados, detalló que se entregaron 368 toneladas de ayuda, además de 6 mil kits de salud y saneamiento con repelentes, insecticidas, limpiadores y desinfectantes.

En materia de atención médica prehospitalaria, la CRM brindó más de 700 atenciones por padecimientos gastrointestinales, cortaduras, esguinces, quemaduras y afecciones dermatológicas, derivadas de la exposición prolongada al agua y las difíciles condiciones de higiene tras las anegaciones.