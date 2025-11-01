Siguen aisladas 53 comunidades de Veracruz e Hidalgo
Sábado 1º de noviembre de 2025, p. 26
Estamos “en la última parte del cierre de la emergencia” por las lluvias del 8 y 9 de octubre en cinco estados, porque aún hay comunidades aisladas en Veracruz e Hidalgo; incluso, “localidades completas, muy pequeñitas, tienen que reubicarse porque quedan en riesgo”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
En su conferencia de prensa dijo que en Veracruz hay seis comunidades aisladas, pero en el micrositio sobre la emergencia se detalla que en esa situación están otras 48 localidades de Hidalgo. La cifra de muertos sigue en 82 y 17 desaparecidos.
La mandataria federal también indicó que continúan las labores de limpieza en las zonas afectadas. “En Poza Rica y Álamo está a 95-96 por ciento (de avance); en El Higo también quedan algunas zonas y en Tempoal ya terminó por completo”.
Pero queda la limpieza de “las comunidades más apartadas, sobre todo en la Montaña, tanto en Hidalgo como en Veracruz”.
Resaltó que el primer apoyo para damnificados, por 20 mil pesos, ya se dio a cerca de 94 mil familias, de 103 mil estimadas.
Adelantó que el 10 de noviembre iniciará el segundo apoyo, “que va de 20 mil hasta 70 mil pesos”, con una aportación de despensa, además de la entrega de enseres.
A partir de ahí, agregó, estamos trabajando en el proceso de reconstrucción de viviendas.
Ratificó que por las celebraciones por el Día de Muertos será hasta el jueves siguiente cuando continúe con los trabajos de supervisión.
Por la noche, la presidenta Shein-baum Pardo publicó en su red social X que en una llamada virtual se reunió con el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, y autoridades federales “para dar seguimiento a la apertura de caminos, entrega de apoyo y recuperación de escuelas afectadas por las lluvias” en la entidad.
A pregunta expresa, en su conferencia matutina defendió al ex gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, ante las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación por más de 2 mil millones de pesos en su último año de gestión.
“Que nosotros sepamos, no hay responsabilidad de Cuitláhuac, ni siquiera lo plantea la Auditoría. Hay algunas observaciones que todavía están para poder responder, y en caso de que hubiera algunas irregularidades, tienen que seguir su proceso”.
Anuncia SMN nuevo frente frío
Un nuevo frente frío (el número 12) ingresará en la frontera norte y noreste de México durante este fin de semana, lo que ocasionará el descenso de las temperaturas en gran parte del territorio nacional, informó el Servicio Meteorológico Nacional.
Señaló que en interacción con un canal de baja presión sobre el oriente del país y el ingreso de humedad del océano Pacífico, Golfo de México, aumentarán la probabilidad de chubascos en Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja y Totonaca), Tamaulipas, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
La mañana de este sábado se pronostican temperaturas mínimas de menos 5 a 0 grados en zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.