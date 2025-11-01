Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Sábado 1º de noviembre de 2025, p. 26

Estamos “en la última parte del cierre de la emergencia” por las lluvias del 8 y 9 de octubre en cinco estados, porque aún hay comunidades aisladas en Veracruz e Hidalgo; incluso, “localidades completas, muy pequeñitas, tienen que reubicarse porque quedan en riesgo”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En su conferencia de prensa dijo que en Veracruz hay seis comunidades aisladas, pero en el micrositio sobre la emergencia se detalla que en esa situación están otras 48 localidades de Hidalgo. La cifra de muertos sigue en 82 y 17 desaparecidos.

La mandataria federal también indicó que continúan las labores de limpieza en las zonas afectadas. “En Poza Rica y Álamo está a 95-96 por ciento (de avance); en El Higo también quedan algunas zonas y en Tempoal ya terminó por completo”.

Pero queda la limpieza de “las comunidades más apartadas, sobre todo en la Montaña, tanto en Hidalgo como en Veracruz”.

Resaltó que el primer apoyo para damnificados, por 20 mil pesos, ya se dio a cerca de 94 mil familias, de 103 mil estimadas.

Adelantó que el 10 de noviembre iniciará el segundo apoyo, “que va de 20 mil hasta 70 mil pesos”, con una aportación de despensa, además de la entrega de enseres.

A partir de ahí, agregó, estamos trabajando en el proceso de reconstrucción de viviendas.

Ratificó que por las celebraciones por el Día de Muertos será hasta el jueves siguiente cuando continúe con los trabajos de supervisión.

Por la noche, la presidenta Shein-baum Pardo publicó en su red social X que en una llamada virtual se reunió con el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, y autoridades federales “para dar seguimiento a la apertura de caminos, entrega de apoyo y recuperación de escuelas afectadas por las lluvias” en la entidad.