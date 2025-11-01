▲ Agricultores de la comunidad nahua de Atliaca, municipio de Tixtla, Guerrero, siembran maíz. Foto La Jornada de Oriente

Jared Laureles

Periódico La Jornada

Sábado 1º de noviembre de 2025, p. 26

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) publicó la mecánica operativa federal para que los productores de maíz blanco de Guanajuato, Jalisco y Michoacán puedan acceder al apoyo gubernamental de 950 pesos por tonelada del grano; estipula que sólo podrán acceder al beneficio los campesinos registrados en el Padrón de Solicitantes y Beneficiarios de la dependencia.

Este esquema está dirigido a agricultores de hasta 20 hectáreas –que representan entre 96 y 98 por ciento de las unidades productivas de la región–, con un máximo de 200 toneladas por cada uno, de acuerdo con el documento difundido ayer por la dependencia.

El apoyo federal para las entidades del Bajío consiste en un incentivo de 800 pesos por tonelada para los productores de maíz blanco para consumo humano, correspondiente al ciclo agrícola primavera-verano 2025.

Los gobiernos estatales de Jalisco, Guanajuato y Michoacán sumarán otros 150 pesos por tonelada y en los próximos días publicarán sus mecánicas operativas. En conjunto, estos respaldos representan el apoyo total de 950 pesos por tonelada, complementario al precio comercial de maíz.

De acuerdo con el texto difundido por la Sader, que consta de 10 páginas, los interesados deberán comprobar la propiedad o posesión legal del predio, otorgar papeles de comercialización y de pago y estar al corriente con sus obligaciones fiscales.

El productor deberá presentar la solicitud de apoyo en el periodo que se dará a conocer mediante aviso en la página de la Secretaría de Agricultura, acompañada de la documentación requerida.