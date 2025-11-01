Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Ante los bloqueos y toma de casetas que mantienen productores de maíz en al menos dos estados, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que “mientras haya intereses legítimos se les va a recibir a todos”, pero insistió en que “algunos tienen intereses políticos en esto; sólo hay que ver (de) mu-chos de sus dirigentes a qué partidos pertenecen”.

Manifestó que “muchos de los que tienen tomadas las carreteras, lo digo con conocimiento, tienen intereses políticos y no legítimos”.

Tras anunciar ayer en la mañanera del pueblo que “vamos a presentar, creo que la próxima semana, un programa especial para los pequeños productores de maíz”, destacó que el apoyo directo que ya se les brinda, sumado con los recursos para reforestación en el campo, es de casi 76 mil millones de pesos.

“A los pequeños productores, a los campesinos más pobres del país, (les) vamos a dar un apoyo adicional a partir del próximo año, que tiene que ver también con hacer valor agregado del maíz, no sólo vender el grano, sino también poder vender tortillas de manera directa y otros productos que les permitan tener todavía mayores ingresos”, explicó.

Señaló que México es autosuficiente en maíz blanco e importamos maíz amarillo, principalmente de Estados Unidos para alimento de ganado y algo para la industrialización de cereales.Pero como este año en particular hay mucha producción, los precios bajan.