▲ Agricultores tlaxcaltecas mantuvieron cerrada con tractores la autopista Arco Norte, a la altura del kilómetro 195, en el tramo Calpulalpan-Sanctórum por cinco días consecutivos. Foto La Jornada de Oriente

De los corresponsales

Periódico La Jornada

Sábado 1º de noviembre de 2025, p. 25

Productores agrícolas de Tlaxcala y Michoacán continuaron ayer, por quinto día consecutivo, con sus manifestaciones en demanda de un precio justo por tonelada de maíz; en la primera entidad los inconformes mantuvieron un bloqueo carretero en el kilómetro 195 de la autopista Arco Norte que provocó filas kilométricas de vehículos, así como la inconformidad de automovilistas y transportistas.

En Michoacán, los campesinos dieron el paso libre a los conductores en tres casetas de peaje; mientras en Guanajuato, Sinaloa y Morelos se retiraron, reportaron autoridades.

Datos de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) indican que las protestas que realizaron esta semana los labriegos en más de 40 puntos carreteros dejaron pérdidas por 2 mil 800 millones de pesos.

El organismo indicó que más allá de los daños económicos, algunas empresas pararon actividades, pues 80 por ciento de las mercancías e insumos se trasladan por carreteras.

Además, en el monto se contemplan perjuicios por retrasos en transporte, cancelación de entregas, costos extraordinarios de almacenamiento y desabasto temporal de insumos industriales y alimentos básicos.

La Canacintra señaló que estas afectaciones impactan directamente el bienestar social, pues elevan el precio final de productos esenciales y provocan el cierre parcial de operaciones en micro y pequeñas empresas que dependen de suministros diarios.

Además, indicó que los bloqueos no sólo encarecen los costos logísticos, sino que también erosionan la confianza en la estabilidad del entorno productivo mexicano.

Por su parte, la gobernadora de Guanajuato, Libia García Muñoz Ledo, dio a conocer que analiza los daños a la economía del estado por las movilizaciones, que obligaron a las armadoras General Motors y Mazda a detener operaciones porque sus trabajadores no pudieron trasladarse a sus fuentes de trabajo.

En esa entidad, anoche los inconformes retiraron el último bloqueo carretero que mantenían en la autopista federal 45D Salamanca-Celaya, a la altura del municipio de Juventino Rosas, dio a conocer la Secretaría de Seguridad y Paz.

Usuarios mostraron su inconformidad debido a las cierres viales porque tuvieron que esperar días enteros para llegar a sus destinos y en redes sociales reclamaron que algunos automovilistas sufrieron robos al permanecer varados hasta 48 horas.

Manuel Flores, transportista de carga que sufrió el cierre en la autopista Arco Norte –en el kilómetro 195 tramo Calpulalpan-Sanctórum– reprochó que siguiera la manifestación, a pesar de que “el gobierno ya les dio una respuesta”.