l director estadunidense Scott Cooper ha seguido una carrera más bien dispareja, con al menos dos películas estimables –su debut Loco corazón (2009) y el western Hostiles: violencia americana (2017). A ese par se añade ahora Springsteen: Música de ninguna parte que, contra las apariencias, no es una biopic convencional.

La biopic roquera suele cubrir tópicos como problemas de adicción, conflictos de pareja, el gradual surgimiento a la fama y el precio que esta cobra. Nada de eso hay en Springsteen (bueno, salvo un breve episodio ficticio de una relación efímera con una joven mesera). Cooper, quien también escribió el guion basado en el documentado libro de Warren Zanes, ha decidido enfocar un periodo específico de la vida de el Jefe, cuando el hombre, afligido por una depresión, se enfrasca en componer y grabar él solo el material que se convertirá en el disco Nebraska.

Se trata, desde luego, de un proyecto más personal e introspectivo que de costumbre, posterior al disco The River y anterior a Born in the U.S.A., el disco más popular de la carrera de Springsteen, que lo convertiría en una superestrella del rock. (No es casual que dos de sus canciones, la titular y Dancing in the Dark, fueran las únicas en ser difundidas por la radio mexicana).

La película es minuciosa y convincente en establecer los elementos de inspiración del músico: la literatura de Flannery O’Connor, la película Badlands (Terrence Malick, 1973), la historia del asesino Charles Starkweather, entre otros. Y también lo que eso significaba en su entorno. El apoyo invariable recibido de su mánager y amigo, el ex crítico Jon Landau (Jeremy Strong), dispuesto a enfrentarse a ejecutivos disqueros exigentes de un éxito comercial. Incluso la banda otrora inseparable de Springsteen, la E Street Band, sería descartada de la nueva grabación por aportar demasiada música que distorsionaba las intenciones originales.