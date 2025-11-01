Economía
Ver día anteriorSábado 1º de noviembre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Sociedad y Justicia
Cultura
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/11/01. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Economía/Encuentro del presidente chino con Ebrard/
A nterior
 
Encuentro del presidente chino con Ebrard
Foto
▲ “Un gran gusto volver a ver al presidente de China, Xi Jinping, amable y cortés como siempre ha sido con México”, publicó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en su cuenta de la red social X. El encuentro se realizó en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) realizado en la ciudad de Gyeongju, Corea del Sur.Foto @m_ebrard
Periódico La Jornada
Sábado 1º de noviembre de 2025, p. 20
A nterior