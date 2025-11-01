▲ “Un gran gusto volver a ver al presidente de China, Xi Jinping, amable y cortés como siempre ha sido con México”, publicó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en su cuenta de la red social X. El encuentro se realizó en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) realizado en la ciudad de Gyeongju, Corea del Sur. Foto @m_ebrard