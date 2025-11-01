De la Redacción y Reuters

El peso retrocedió ayer y cerró el mes con una depreciación de 1.44 por ciento en un contexto de tensiones comerciales relacionadas con Estados Unidos y menores expectativas de futuros recortes de tasas de la Reserva Federal (Fed).

En la sesión, la moneda mexicana descendió 3 centavos y cerró en 18.57 unidades por dólar en operaciones al mayoreo, en medio de un fortalecimiento del dólar.

A nivel local, los inversionistas continuaron asimilando el comportamiento del producto interno bruto (PIB) durante el tercer trimestre, que registró una contracción de 0.3 por ciento respecto al segundo periodo y a nivel anual.

El peso acumuló cuatro sesiones consecutivas de pérdidas, lo que representó un descenso de 13 centavos (0.75 por ciento) a nivel semanal, y de 26 centavos (1.44 por ciento) en el balance mensual.

Por su parte, el índice referencial de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) terminó la sesión con un descenso de 0.19 por ciento al cerrar en 62 mil 769.18 puntos; aun así, culminó la semana con un rendimiento de 2.66 por ciento, luego de haber alcanzado el miércoles un máximo histórico por encima de 63 mil unidades. Pese a los récords anotados en el mes, terminó octubre con un retroceso marginal de 0.23 por ciento.