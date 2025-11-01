▲ La actividad de las fábricas chinas se contrajo en octubre por séptimo mes consecutivo, arrastrada por una caída de los nuevos pedidos de exportación, ya que el impulso de meses de anticipación para superar las amenazas arancelarias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, finalizó. El índice oficial de gerentes de compras (PMI) cayó a 49 puntos en octubre frente a los 49.8 de septiembre, un mínimo de seis meses. El dato permaneció por debajo de la marca de 50 que separa el crecimiento de la contracción y del pronóstico de 49.6 de analistas. Foto Xinhua