Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Sábado 1º de noviembre de 2025, p. 19

El saldo de la cartera de crédito vigente que otorga la banca comercial al consumo privado fue de un billón 815 mil millones de pesos en septiembre, monto que mostró un avance de 9.1 por ciento frente al mismo periodo del año pasado, según datos publicados por el Banco de México (BdeM).

De acuerdo con la información de los agregados monetarios correspondientes al noveno mes del año, si bien el financiamiento que otorga la banca comercial creció, observó un menor dinamismo frente al observado en dos periodos anteriores.

En julio, este indicador avanzó 9.8 por ciento, mientras en agosto el banco central reportó un aumento mensual de 9.4 por ciento.

Este menor dinamismo ocurre cerca de la recta final del año, justo cuando el consumo de los hogares aumenta debido a que la población recibe bonos de Navidad, aguinaldo u otras prestaciones, además de que el sector comercio realiza campañas de descuentos y mayores plazos para pagar.

Por lo anterior, el crecimiento de 13.8 por ciento reportado en marzo se coloca como el mayor en lo que va del año.

Aunque los créditos para adquirir bienes duraderos como automóviles observaron el mayor crecimiento en proporción, el financiamiento a través de tarjetas sigue siendo el segmento con mayores recursos otorgados por la banca comercial.

En septiembre, el saldo del crédito otorgado por las instituciones financieras comerciales en tarjetas fue de 647 mil millones de pesos, monto que fue 7.7 por ciento mayor respecto a septiembre de 2024. El ritmo de este segmento también observó un menor dinamismo, pues en agosto avanzó 8.3 por ciento anual.