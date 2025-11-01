A

seis años de recorrer los territorios y compartir las voces de las comunidades afectadas por tres megaproyectos insignia del sexenio de Andrés Manuel López Obrador –el Tren Maya, el Proyecto Integral Morelos y el Corredor Interoceánico–, un equipo de documentalistas convocados por Desinformémonos volvió a caminar selvas, valles y mares en comunidades indígenas de cinco estados de la república mexicana, para reportar qué ha ocurrido y qué viven los pueblos desde entonces en las regiones donde se expanden esos proyectos que la presidenta Claudia Sheinbaum promete continuar.

El resultado se plasma en el bello y duro documental multimedia Antes de que anochezca. Los pueblos tienen la palabra. Con la dirección de Gloria Muñoz Ramírez, tres equipos de periodistas, comunicadores, videoastas y fotógrafos escuchan y reportan los impactos sobre el medioambiente y la vida comunitaria de esos megaproyectos. La mayoría son comunicadores originarios de cada región que conocen bien la historia de las localidades sobre las que se extienden las obras. Recomiendo ampliamente verlo y pensarlo (https://antesdequeanochezca.desinfor memonos.org/).

El Tren mal llamado Maya, que nada tiene que ver con la vida y proyectos propios de esos pueblos, se ha extendido hiriendo la tierra, cenotes y bosques como lo que realmente es: un proyecto multimodal de acaparamiento de territorios (Grain, https://tinyurl.com/ypet54jn).

Es un tren para la agroindustria, reporta Claudia V. Arriaga Durán desde la península de Yucatán. La ruta del tren ha potenciado el avance de un tipo de agricultura de gran escala, basada en el uso intensivo de agrotóxicos, maquinaria que destroza los suelos, semillas híbridas (o transgénicas, aunque no sean legales), que contamina y no sabe manejar las aguas, por lo que erosionan los suelos. Un modelo agrícola absurdo, controlado por trasnacionales de agronegocios, que envenena tierra y agua y que es realizado mayormente por menonitas que aumentaron sus asentamientos a lo largo de la ruta del tren. Parten deforestando grandes áreas de selvas para plantar monocultivos de arroz con agrotóxicos, un cultivo que para nada se adapta a ese ecosistema. Pese a ello, la gobernadora Layda Sansores de Campeche prometió hacer de la región “un granero de arroz”.

El Tren también abrió acceso al agua a las trasnacionales, un bien escaso en México y el mundo. En Kanasín, Yucatán, la trasnacional cervecera Heineken, comenzó una megainstalación de planta cervecera que ocupa un millón 315 mil 863 metros cuadrados. Los proyectos industriales de Heineken han obtenido permiso para al menos 13 pozos de agua, con una profundidad de 55 a 60 metros y están en el área geohidrólogica del Anillo de Cenotes. Para ello han desplazado a familias mayas enteras. Las consultas sobre este proyecto han sido manipuladas, en información y participación, dejando afuera a muchas de las personas afectadas y sin respetar sus derechos como pueblos indígenas.