▲ La gerente del mercado El Recuerdo, Cecilia Benítez, coloca un letrero que dice "Aquí se aceptan transferencias electrónicas de beneficios (EBT)" en Los Ángeles, después de que dos jueces federales ordenaran a la administración del presidente Donald Trump continuar financiando el programa de cupones de alimentos SNAP durante el cierre del gobierno. Foto Ap

Reuters

Periódico La Jornada

Sábado 1º de noviembre de 2025, p. 18

Un juez federal en Rhode Island impidió ayer que el gobierno del presidente Donald Trump suspenda toda la ayuda de alimentos a millones de estadunidenses durante la paralización parcial del gobierno y le ordenó usar fondos de contingencia para pagar los beneficios.

El juez de distrito John McCo-nnell en Providence emitió una orden de restricción temporal en favor de ciudades, organizaciones sin fines de lucro y un sindicato que argumentaron que era ilegal la suspensión del Departamento de Agricultura de Estados Unidos de los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, conocido como SNAP o cupones de alimentos, a partir del sábado.

El juez se pronunció minutos después de que otro juez de Boston dictaminó que la suspensión era probablemente ilegal en un caso relacionado seguido por una coalición de estados liderados por demócratas que también trataban de evitar la suspensión.

“No hay duda, y está fuera de toda discusión, que empezará a haber daños irreparables, si es que no se han producido ya, por el terror que ha causado en algunas personas la disponibilidad de fondos para alimentos para sus familias”, dijo McConnell durante una audiencia virtual.

El USDA ha dicho que no existen fondos suficientes para pagar las prestaciones completas a 42 millones de estadunidenses de bajos ingresos, ya que cuestan entre 8 mil 500 millones y 9 mil millones de dólares al mes.