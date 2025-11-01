Economía
Repuntará la economía, confía la Presidenta
 
Periódico La Jornada
Sábado 1º de noviembre de 2025, p. 18

La contracción de 0.3 por ciento del producto interno bruto ocurrió por la incertidumbre que generaron los cambios en la política arancelaria estadunidense, con particular impacto en el sector automotor, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, consideró que con base en los datos positivos más recientes de la evolución del empleo se anticipa que esta tendencia decreciente de la economía se revertirá en el último trimestre del año y para 2026, cuando ya se reflejen los efectos de la inversión pública y privada.

Subrayó que los cierres de algunas plantas automotrices en México no reponden a estas nuevas medidas arancelarias, son producto de decisiones previas que tomaron estas compañías, porque los modelos que se producen en México saldrán del mercado, según lo que ha podido dialogar con los directores ejecutivos globales.

