Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Sábado 1º de noviembre de 2025, p. 18

La contracción de 0.3 por ciento del producto interno bruto ocurrió por la incertidumbre que generaron los cambios en la política arancelaria estadunidense, con particular impacto en el sector automotor, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, consideró que con base en los datos positivos más recientes de la evolución del empleo se anticipa que esta tendencia decreciente de la economía se revertirá en el último trimestre del año y para 2026, cuando ya se reflejen los efectos de la inversión pública y privada.